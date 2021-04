Nuovo medico di base a Castano Primo

Castano Primo dà il benvenuto ad Elena Martini, nuovo medico di base, che sostituirà in via definitiva il noto e amato dottor Franco Gaiara, andato in pensione a fine febbraio.

Castano Primo ha un nuovo medico di base

Con il pensionamento di Franco Gaiara, infatti, i suoi pazienti erano stati presi in carico dal dottor Nicola Di Lorenzo, medico chirurgo specializzato in Oncologia, che però era stato assegnato a Castano Primo solo fino al 1° aprile, quando poi si sarebbe spostato ad Abbiategrasso. Ora, dopo che Di Lorenzo si è spostato ad Abbiategrasso, è arrivata la sostituta definitiva del dottor Gaiara: Elena Martini.

Le parle del sindaco

Ha commentato il primo cittadino Giuseppe Pignatiello:

“Dopo un costante ed impegnativo confronto con Ats intrapreso dalla nostra Amministrazione abbiamo il piacere di comunicarvi che a Castano Primo ha preso servizio un nuovo medico di base. Diamo il benvenuto alla dottoressa Elena Martini. La dottoressa, che ringraziamo per la disponibilità e la competenza che mette a disposizione dei cittadini, è la sostituta del dottor Gaiara e per tanto i pazienti che erano seguiti dal dottor Di Lorenzo potranno prendere appuntamento da lei. In ogni caso vi ricordo che le procedure per il cambio medico sono quelle indicate da Ats. La dottoressa Martini eserciterà nei locali della Casa dei Castanesi (di via Moroni 8, ndr) e successivamente sarà Ats a darci le indicazioni per il prosieguo”.