Nuovo infortunio sul lavoro: coinvolto un operaio

Ennesimo infortunio sul lavoro: stavolta è successo a Castano Primo dove un operaio è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava lavorando con un macchinario. Sul posto a soccorrerlo un'ambulanza e un'automedica.

Paura in un'azienda di Via Per Turbigo per l'incidente sul lavoro

Paura nella serata di oggi, martedì 28 maggio, in un'azienda ubicata in via Per Turbigo a Castano primo. All'interno dell'attività un uomo di 36 anni è rimasto coinvolto in un infortunio mentre stava lavorando con un macchinario per cause che restano ancora da chiarire. Quel che è certo è che l'allarme è scattato poco prima delle 17.30 quando a soccorrere il lavoratore è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra di Busto Arsizio, accompagnata anche dall'automedica.

L'intervento dei soccorsi

Intervento questo che è scattato in codice rosso e che ha visto effettuare tutte le medicazioni del caso da parte dei soccorsi. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso. Nel frattempo sono stati allertati anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'Ats.