Nuovo incidente in via Milano, motociclista in giallo

Nuovo incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Cornaredo.

Incidente

Il sinistro è avvenuto all’altezza del civico 58 di via Milano, e ha visto scontrarsi una vettura e una motocicletta all’intersezione con via Merendi. Ad aver la peggio il conducente della motocicletta, cittadino bareggese di 64anni, trasportato all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo dopo essere stato medicato.

Auto moto

Sul posto sono accorse un’ambulanza di Rho Soccorso e l’automedica del nosocomio milanese. A gestire la situazione due pattuglie della Polizia Locale di Cornaredo, a cui sono affidati i rilievi e la ricostruzione del sinistro stradale, e una pattuglia dei Carabinieri che ha aiuto con la gestione del traffico sull’importante snodo.

Via Milano

Si tratta di un nuovo incidente sulla vecchia statale ex 11: solo pochi giorni fa, a pochi metri di distanza, una vettura fuori controllo aveva abbattuto uno dei lampioni a centro carreggiata. Anche in quel caso l’automobilista era stato condotto in codice giallo in ospedale.