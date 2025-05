Nuovo furto di un bancomat nella notte: responsabili subito fermati dai Carabinieri

Il centro di Magenta cade ancora una volta vittima dei ladri; questa volta a farne le spese è stato il Banco di Desio in via Mazzini, dove nella notte tra sabato e domenica un gruppo di ladri ha fatto saltare il bancomat della filiale portando via una quantità di denaro ancora da definire. Questa volta i responsabili sono stati però subito individuati nella loro fuga e fermati dai Carabinieri.

Stando alle informazioni emerse, il furto sarebbe avvenuta intorno alle due di notte tramite l'utilizzo di esplosivo. La potenza della deflagrazione è stata tale da danneggiare non solo l'interno della filiale bancaria, ma anche le abitazioni poste dall'altro lato della strada. Un'azione consumatasi in pochi minuti, tanto che nemmeno i residenti della zona hanno avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo.

La fuga dei responsabili del furto è tuttavia durata pochi chilometri. È stato infatti in un comune dell'hinterland milanese che questi sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri di Settimo Milanese, in collaborazione con i colleghi della stazione di Corsico. Resta da capire se il furto in questione sia collegato a quello avvenuto ai primi di aprile alla filiale del Monte dei Paschi di Siena posta a poco più di cento metri di distanza da quella del Banco di Desio. Anche in quel caso, i ladri agirono nella notte asportando il bancomat della filiale con dell'esplosivo.

Nel pomeriggio di domenica è intervenuto sulla vicenda anche il sindaco Luca Del Gobbo, che ha personalmente ringraziato i militari dell'Arma e tutte le forze dell'ordine per l'operazione svolta:

"Gli autori della rapina al Banco di Desio di Magenta sono stati arrestati e assicurati alla giustizia con un’azione fulminea, rapida ed estremamente efficace. È evidente che queste persone non appartengono al nostro territorio. Questo ci ricorda quanto possa essere difficile, per le istituzioni locali, contrastare fenomeni di criminalità quando si tratta di gruppi organizzati che arrivano da fuori, spesso in modo imprevedibile.

Per questo il mio grazie va alle forze dell’ordine, alle quali, da Sindaco e da rappresentante delle istituzioni, rinnovo il mio pieno sostegno. In un momento così complesso per il nostro Paese, è fondamentale che le istituzioni siano unite e vicine a chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza e la legalità. I fatti di questa notte dimostrano che episodi criminali di tale gravità non riguardano più solo le grandi città, ma toccano anche realtà come la nostra, comuni di dimensioni più contenute che non possono più sentirsi al sicuro da certi fenomeni. Proprio per questo, insieme ad altri 12 Sindaci del territorio, abbiamo recentemente incontrato il Prefetto e il Questore per esporre le criticità che viviamo anche qui. Si tratta, purtroppo, degli stessi problemi che coinvolgono Milano, le grandi città e tanti altri comuni d’Italia.

Di fronte a tutto questo, ritengo davvero sterile e fuori luogo la polemica politica di chi continua a chiedere al Sindaco interventi che non rientrano nelle competenze comunali, ma che spettano alle forze dell’ordine. Il ruolo delle istituzioni è collaborare, non dividersi. A Magenta abbiamo recentemente messo a disposizione dell’Arma una palazzina per accogliere nuovi uomini assegnati alla nostra stazione dei Carabinieri. Questo dimostra che siamo concretamente pronti a sostenere chi garantisce la sicurezza sul territorio. Oggi, più che mai, voglio ribadire il mio grazie all’Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine per la tempestività, l’efficienza e la dedizione con cui operano ogni giorno al servizio dei cittadini".