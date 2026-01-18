Nuovo furto a scuola, arrivano le telecamere

Cinquanta telecamere a difesa degli istituti scolastici del territorio.

E’ l’annuncio fatto dal sindaco di Settimo Fabio Rubagotti, con l’amministrazione comunale che ha deciso di investire fondi per provare a tutelarsi da intrusioni e atti vandalici che negli ultimi anni hanno più volte interessato, con danni ingenti a strutture e materiali, palestre e aule dei plessi dell’istituto comprensivo di Settimo Milanese. L’ultimo dei quali avvenuto durante le festività, con il furto di computer dalla scuola di via Buozzi. Solo l’ultimo di una lunga serie che ha interessato le scuole del territorio negli ultimi anni.

«Desidero informarvi che sono stati avviati i lavori per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza a servizio delle scuole dell’Istituto Comprensivo. A seguito dei numerosi e spiacevoli episodi di intrusione e di atti vandalici che hanno colpito alcuni edifici scolastici, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire per tutelare i beni comuni e, soprattutto, garantire maggiore serenità a chi vive la scuola ogni giorno. Il progetto prevede l’installazione di circa 50 telecamere, che verranno posizionate lungo l’intero perimetro di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio. I lavori di installazione sono già iniziati. Questa iniziativa non rappresenta soltanto una risposta tecnica, ma è il risultato di una stretta collaborazione con l’istituzione scolastica. La Dirigente Scolastica e la Presidente del Consiglio di Istituto hanno espresso il loro pieno appoggio all’intervento, condividendo la necessità di porre un freno ai danneggiamenti e di garantire una maggiore sorveglianza delle aree esterne durante le ore di chiusura degli edifici».