Nuovo caso Covid a scuola, classe in quarantena

Un nuovo caso di Covid a scuola ad Arluno. “Anche qui i contagi aumentano, come in tutta Lombardia – dice il sindaco Moreno Agolli in un video alla città- Dai 7 casi di settimana scorsa siamo arrivati a 11. Non escludo che altri saranno segnalati. Giovani e meno giovani, questo dimostra che il virus circola ancora. Dobbiamo alzare l’attenzione”.

Nuovo caso a scuola

Venerdì pomeriggio alla scuola positiva è emersa la positività di un alunno, la classe è in quarantena, finchè i tamponi eslcuderano altri contagi. L’augurio del sindaco è di pronta guarigone al piccolo.

L’appello del sindaco

“I nostri ragazzi seguono le regole, ma persiste superficialità di comportamento all’esterno, nelle vie e piazze. Ma non possiamo scherzare, serve collaborazione, un nuovo lockdown non possiamo permettercelo”. Agolli ha chiesto una comunicazione più puntuale ad Ats in merito alla comunicazione di dati. Frequenti i tamponi sulla popolazione scolastica, spesso negativi.

