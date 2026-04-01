Nuovi furti al cimitero: rubate lastre e statue di bronzo

Nuovi furti al cimitero di Rescaldina: rubate lastre e statue di bronzo.

Nuovi furti al cimitero

Non c’è pace per i cimiteri di Rescaldina. Dopo che nei giorni precedenti era stato preso di mira il cimitero della frazione, i ladri hanno “visitato” anche quello del capoluogo: qui hanno agito nella notte di domenica 29 marzo 2026, portandosi via delle lastre e delle statue in bronzo. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

La polemica

Il tema dei furti nei cimiteri è molto sentito in questi giorni in paese e se n’è parlato anche nell’ultimo Consiglio comunale con la maggioranza che ha chiesto a Carabinieri e Polizia Locale più controlli e con l’opposizione che è tornata a chiedere l’installazione di telecamere.