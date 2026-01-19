Nuove scritte sul cimitero, l’opposizione offre rulli e vernice per fare pulizia

Il decoro urbano e il rispetto per i luoghi della memoria tornano al centro del dibattito politico cittadino dopo l’ennesimo episodio di vandalismo registrato in via Redipuglia. I consiglieri comunali Christian Colombo Lega, Daniele Paggiaro Forza Italia e Uberto Re Fratelli d’Italia si sono recati personalmente, nel fine settimana, precisamente nella mattinata di domenica, presso il cimitero centrale di Corso Europa a seguito delle segnalazioni pervenute da residenti e visitatori, i quali hanno denunciato la comparsa di nuovi graffiti sulle pareti esterne del camposanto dalla parte di via Redipuglia dove, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, come riportato da Settegiorni di venerdì 16 gennaio, ha cancellato le scritte fatte dai soliti ignoti.

L’area era già stata oggetto di pesanti imbrattamenti nel corso del mese di dicembre

«Quest’area – dichiarano i consiglieri di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – era già stata oggetto di pesanti imbrattamenti nel corso del mese di dicembre. In quell’occasione, il Comune era intervenuto per il ripristino delle pareti solo dopo la formale richiesta dei gruppi di opposizione. Il ripetersi di tali atti a distanza di pochi giorni evidenzia una fragilità nel sistema di sorveglianza e una persistente mancanza di tutela di un luogo universalmente sacro, custode della memoria e dal profondo valore civile e religioso». Un problema legato alla videosorveglianza secondo i rappresentanti dell’opposizione «Ma non solo – sottolineano Colombo, Paggiaro e Re – qui siamo di fronte a una vera e propria provocazione da parte di sedicenti antifascisti, autografatisi come ‘Cele’, che testimoniano il loro impegno sui muri arrecando un danno a tutta la comunità».

Offriamo noi rulli e vernici per cancellare tutte le scritte su tutta la cinta del camposanto

Di fronte a questo scenario, Colombo, Paggiaro e Re hanno deciso di lanciare una proposta, offrendosi di compartecipare direttamente alle spese necessarie per l’acquisto di rulli e vernice per ridipingere tutte le pareti del camposanto. Questa disponibilità è però vincolata a una richiesta di maggiore condivisione democratica. «Nonostante la nostra Giunta abbia preferito non rispondere alle nostre sollecitazioni – spiegano i consiglieri – in qualità di rappresentanti dei cittadini ribadiamo all’Amministrazione l’importanza di condividere con noi le scelte operative per individuare soluzioni definitive che evitino il sistematico ripetersi di tali vandalismi».

“Chiediamo che i responsabili siano identificati e sanzionati secondo le norme vigenti”

I rappresentanti dell’opposizione condannano con fermezza l’accaduto e invitano la Giunta a una reazione decisa che vada oltre la semplice rimozione delle scritte. «Chiediamo una ferma e netta condanna e un impegno concreto affinché i responsabili siano finalmente identificati e sanzionati secondo le norme vigenti, auspicando che, oltre alle sanzioni previste, i colpevoli siano costretti a provvedere personalmente al ripristino dei muri imbrattati, come forma di risarcimento sociale verso la città di Rho. Siamo stanchi – concludono – di una città in cui si tollera chi imbratta e deturpa i nostri spazi pubblici»