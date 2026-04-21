Nuova operazione andata a segno contro l’abbandono dei rifiuti

Un altro successo per la Polizia Locale dell’Unione i Fontanili , lunedì pomeriggio , nel contrasto e nella repressione dei fenomeni di abbandono di rifiuti sul territorio dei Comuni aderenti.

I responsabili del grosso scarico di pneumatici, avvenuto giorni fa a Noviglio, sono stati identificati. Il lavoro “certosino” svolto da ufficiali e agenti del Comando di Gaggiano, con l’ausilio della video-sorveglianza aveva permesso di risalire alla targa del mezzo utilizzato dagli autori del reato; essa veniva quindi inserita in “black list” per poterne verificare il transito sul territorio.

“Grazie ai portali di lettura targhe, il furgone ricercato veniva segnalato in transito sulle nostre strade provinciali – affermano dal Comando dell’Unione di Fontanili – Una pattuglia allertata riusciva ad intercettarlo e fermarlo a Gudo Visconti, costatando che esso era carico di pneumatici pronti per essere nuovamente scaricati nelle campagne. Sul furgone viaggiavano 2 uomini e una donna, tutti di cittadinanza rumena, che riportavano giustificazioni vaghe e chiaramente mendaci. Accompagnati in Comando per gli atti di rito venivano deferiti all’Autorità giudiziaria per lo scarico di Noviglio e sanzionati con una somma di 3200 euro per assenza di formulario per i rifiuti trasportati. Resta la soddisfazione di aver fatto, pazientemente ed in silenzio, qualcosa di importante per la comunità e dimostrando che la presenza e la lotta al degrado, qualsiasi esso sia, non è fatta di sole passerelle di luci blu”.