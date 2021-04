Nuova ciclabile in via Milano

Una nuova pista ciclabile a Cornaredo.

Nuova ciclabile

Sono iniziati i lavori per la realizzazione nel tratto di via Milano, all’altezza del parco di via San Siro, che prevedono anche l’installazione di nuova segnaletica ed illuminazione per gli attraversamenti pedonali.

Questo grazie al cofinanziamento da 100mila euro ottenuto dal Comune di Cornaredo «per la realizzazione d’interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale» da Regione Lombardia.

Da Merendi a San Pietro

«Attraverso il finanziamento il Comune di Cornaredo persegue l’obiettivo generale di realizzare condizioni di maggior sicurezza per tutti gli utenti della strada ed in modo particolare per la mobilità ciclabile e pedonale, attraverso un insieme d’interventi su alcune strade dell’area urbana per contrastare le criticità di natura infrastrutturale» spiega l’amministrazione comunale cornaredese.

«Presto avremo un nuovo tratto di pista ciclabile che, riallacciandosi a quella che termina al Lidl, permetterà di collegare la piazza di San Pietro al quartiere Merendi» annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Caroccia.