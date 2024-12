Nuova aggressione al Fornaroli, colpito un infermiere a calci e pugni

Non si placa l'emergenza sicurezza all'ospedale Fornaroli di Magenta, teatro domenica scorsa dell'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario.

Sicurezza al Fornaroli, aggredito infermiere

Stando a quanto raccontato da fonti del NurSind, organo sindacale degli infermieri, l'episodio è avvenuto verso le ore 18 di domenica. Alcuni cittadini avrebbero infatti segnalato la presenza per le vie di Magenta di un uomo, in stato di alterazione psicomotoria. Giunti i soccorritori, questi lo hanno poi condotto al nosocomio magentino, dove il soggetto ha iniziato a dare visibilmente in escandescenze aggredendo dapprima un soccorritore e successivamente anche uno degli infermieri presenti nella struttura, che successivamente ha sporto denuncia per lesioni. Sul posto sono in seguito intervenuti i Carabinieri, ma ormai la situazione era tornata a una relativa calma.

Quello di domenica è il secondo episodio di questo tipo avvenuto in pochi giorni nella struttura sanitaria di via Donatori al Sangue. Lo scorso venerdì 6 dicembre infatti un'analoga aggressione era occorsa nell'attiguo pronto soccorso. Ad avere la peggio in quel caso due infermieri di turno, con uno di questi che ha rimediato un trauma all'osso scafoide e prognosi di quaranta giorni. Il successivo 7 dicembre un altro soggetto armato di coltello era stato fermato dai carabinieri mentre si aggirava nei dintorni dell'ospedale.