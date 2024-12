Si aggira con un coltello nei pressi dell'ospedale, fermato dai Carabinieri

Attimi di apprensione nella giornata di sabato 7 dicembre all'ospedale di Magenta, dove nel pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso sono intervenuti per fermare un uomo che si stava aggirando armato di coltello nei dintorni della struttura.

Si aggira con coltello nei pressi dell'ospedale, denunciato

I militari dell'Arma dei Carabinieri sono stati allertati da diversi cittadini della zona, che nei minuti precedenti al loro arrivo avevano segnalato al 112 la presenza di un uomo che si aggirava tra i parcheggi e l’ingresso dell’ospedale nascondendo tra le mani un oggetto contundente.

I militari intervenuti hanno immediatamente rintracciato l’uomo, un 38enne senza fissa dimora. Perquisito sul posto, è stato appurato che l’uomo aveva con se un coltello da cucina. Pur non avendo palesato aggressività nei confronti dei passanti, il soggetto è stato comunque prelevato dai Carabinieri e condotto in caserma. Per lui è scattata una denuncia alla Procura con l'accusa di porto ingiustificato di strumenti di offesa.