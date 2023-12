Nulla da fare per l'86enne trovato in fin di vita sulla pista ciclabile

E' stato dichiarato il decesso dell'86enne che si trovava in via Pontida a Rho: medici e soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nulla da fare per l'86enne trovato in fin di vita

Sono intervenuti in codice rosso intorno alle 15 di oggi, 20 dicembre, soccorritori e medici per tentare di salvare un uomo di 86 anni in via Pontida, all'interno della pista della Biringhello. Per salvare l'uomo sono partite subito le manovre di rianimazione ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Rho. Da chiarire se si sia trattato di un malore improvviso o di una caduta accidentale.