Nuova area cani in via Monte Nevoso e manutenzione delle recinzioni dei parchi.

Novità in vista per i proprietari di cani a Rho

In queste settimane è stata realizzata una nuova area cani in via Monte Nevoso. Sono stati terminati inoltre i lavori per la nuova recinzione del Parco Leoncavallo con la sua area cani e la sostituzione delle recinzioni, già presente ma ammalorate, dei Parchi Cottolengo e Parco Pio X. Vicino alla nuova aria cani è stato posizionato un contenitore per le deiezioni canine, che al momento sono complessivamente 40 sul territorio rhodense oltre alle centinaia di cestini classici appena sostituiti.

Le parole dell’assessore Forloni

“Siamo tra i comuni che hanno più aree cani in relazione al territorio: il nostro obiettivo è agevolare i proprietari di cani, realizzando spazi dedicati per lasciare liberi i propri animali e posizionando contenitori appositi – dice l’assessore all’Ecologia, Gianluigi Forloni – D’altro canto, vogliamo anche avere una città più pulita e per questo sono stati aumentati i contenitori per buttare le deiezioni canine. E qui è necessario richiamare tutti i proprietari dei cani ad un comportamento più civile, solo con la collaborazione di tutti riusciamo a mantenere la città pulita e accogliente”.

Alcune regole da seguire

• usare le aree cani

• portare con sé apposita attrezzatura per la raccolta delle deiezioni/pulizia

• nell’area raccogliere le deiezioni e provvedere alla pulizia del suolo pubblico, se sporcato.

Per chi non rispetta queste prescrizioni, è prevista una sanzione di 100 euro.

L’elenco delle aree cani (aggiornato al 18 febbraio 2021)

1 Via Verga

2 Via Bixio

3 Via Pontida

4 Via Valera

5 Via Biringhello

6 Via Leoncavallo

7 Via Don Mazzolari

8 Via Castellazzo

9 Via Ghisolfa

10 Via Dalmazia/Don Bianchi

11 Via Santorre Santarosa

12 Via Togliatti

13 Via Lattuada

14 Via Bersaglio

15 Parco San Pietro (Mazzo-Federici)

16 Via Monte Nevoso