Notte di incidenti stradali: soccorritori al lavoro - SIRENE DI NOTTE

Il 118 al lavoro

Incidenti a Rescaldina, Arluno e Inveruno: ecco tutti gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2021.

Notte di incidenti quella tra venerdì 17 dicembre e sabato 18 dicembre 2021. Ecco dove sono intervenuti i soccorritori.

Incidenti nell'Altomilanese

Erano passate da pochi minuti le 22 di ieri, venerdì 18 dicembre, quando i soccorritori sono stati allertati per uno scontro in via Melzi a Rescaldina. A rimanere coinvolto un ragazzo di 20 anni. Sul posto, in codice giallo, sono giunte tre ambulanze, tra cui una della Croce rossa di Legnano, ma sono stati allertati anche i Vigili del fuoco. Per fortuna le codizioni del giovane non erano gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

A Rescaldina un altro incidente con 5 persone coinvolte si era verificato anche nella mattinata di ieri, venerdì 18 dicembre.

Sempre nell'Altimilanese i sanitari sono stati chiamati, poco prima di mezzanotte e mezza, anche per un lieve sinistro stradale lungo la Provinciale di Inveruno che va verso Busto Garolfo. In questo caso lo scontro è stato provocato da due auto e a rimanere lievemente ferito un ragazzo di 21 anni. All'incrocio della Provinciale sono giunti i Volontari di Arluno in codice verde e sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire la dinamica. Il 21enne non è nemmeno stato portato in ospedale.

Soccorritori anche ad Arluno

Alle 22.30 un'ambulanza della Croce bianca di Sedriano è poi giunta, in codice giallo, in via Montegrappa ad Arluno per uno scontro tra due auto. In questo caso i feriti erano due: una ragazza di 22 anni e una donna di 30. Allertati anche i Carabinieri. I feriti sono stati portati in ospedale in codice verde.