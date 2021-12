Incidente sulla Provinciale: 5 persone coinvolte

A Rescaldina

A rimanere coinvolte nell'incidente tra più auto sulla Provinciale a Rescaldina 5 persone, soccorse in codice giallo.

Un incidente tra più auto quello accaduto stamani, venerdì 17 dicembre 2021, in via Legnano a Rescaldina. A rimanere coinvolte e persone.

Aggiornamento delle 10.30

Per fortuna i feriti non sono gravi e i soccorritori li hanno portati in ospedale in codice verde per tutti i controlli del caso.

Incidente sulla Provinciale a Rescaldina

Erano circa le 9.10 di stamani, venerdì 17 dicembre 2021, quando i sanitari sono stati allertati per soccorrere 4 persone rimaste coinvolte in un incidente in via Legnano a Rescaldina. Lungo la Provinciale, in codice giallo, sono intervenute due ambulanze, tra cui una della Croce Bianca di Legnano.

I soccorsi

Il personale del 118 sta prestando i primi aiuti a 4 persone, tra cui una donna di 42 anni, due uomini di 46 e 48 anni e due ragazzi di 16 anni. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire la dinamica dello scontro.