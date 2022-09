Notte all'insegna dell'alcol: gli interventi dei soccorritori

Notte all'insegna dell'alcol quella di venerdì 2 settembre 2022: ecco gli interventi dei soccorritori nel nostro territorio.

Notte all'insegna dell'alcol: gli interventi nel Castanese, Magentino e Rhodense

Intorno alle 22.33 di ieri, venerdì 2 settembre 2022, i sanitari sono dovuti intervenire a Castano Primo per un'intossicazione da alcol di un uomo di 45 anni. Stesso intervento a Marcallo con Casone alle 23.45 in via Leopardi, sempre per un 45enne, e infine anche a Rho intorno all'1.30, questa volta per un uomo di 32 anni. In tutti e tre i casi le persone sono state portate in ospedale in codice verde.

Un incidente a Legnano

Intorno alle 3.40 di sabato 3 settembre, invece, si è verificato un incidente in via Cadora a Legnano tra due auto. A rimanere ferito un ragazzo di 22 anni. Oltre all'ambulanza sono stati allertati anche i poliziotti del Commissariato della città del Carroccio. Il giovane è stato portato in ospedale in codice verde per i normali accertamenti.