Nonna Carla ha compiuto 102 anni e fatto festa

La casa di riposo Albergo del Nonno di Parabiago in festa per i 102 anni di Carla Rapizzi.

La festa ieri pomeriggio all’Albergo del nonno di Parabiago

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 settembre. gli ospiti della casa di riposo comunale Albergo del Nonno e del Centro Diurno insieme alla responsabile, agli educatori, agli animatori, ai famigliari e all’Amministrazione comunale, hanno festeggiato i 102 anni di Carla Rapizzi. Un pomeriggio animato da musica, balli e gioia condivisa e tanta emozione da parte della festeggiata che ha spento le candeline sotto a palloncini dorati nel salone allestito per la sua festa.

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Un momento comunitario che ha visto partecipare i suoi amici del Centro Diurno che Carla ha frequentato per qualche anno prima di essere ospite presso la RSA comunale. Nata a Cerro, si è trasferita a Parabiago per amore di Pietro, il marito. Ha lavorato alla Cucirini che le ha lasciato la passione per il cucito, tanto che a volte -hanno raccontato dalla casa di riposo- ancora cuce. La sua grande passione, però, è il ballo al quale non ha rinunciato nemmeno durante la festa dei suoi 102 anni. Nella sua vita non sono mancati i viaggi e l’amore per la sua famiglia. Vanta, infatti, tre pronipoti; due nipoti e un figlio che adora… tutti presenti alla festa.

La visita e gli auguri del sindaco

A portare gli auguri della città e dell’Amministrazione Comunale, il sindaco Giacomo Sartori che porgendole un mazzo di fiori simpaticamente ha osservato:

“Signora Carla ha raggiunto questo bel traguardo ed è un piacere vederla così attiva e sorridente, ma soprattutto complimenti perché balla sicuramente meglio di me.” E nel proseguire i saluti sottolinea: “È bello essere qui tra voi e potervi incontrare in questa occasione. Un particolare saluto lo rivolgo agli operatori che lavorano insieme a voi tutti i giorni con il sorriso, anche quando ci sono preoccupazioni o fatiche. A loro vanno i ringraziamenti per il lavoro che fanno e che rimane spesso nascosto o poco valorizzato, quindi, ben vengano occasioni di festa come quella di oggi. Buon compleanno signora Carla!”.

Il regalo degli operatori della casa di riposo

Prima del taglio della torta, un momento di sorpresa ed emozione nell’aprire il dono degli operatori della Casa di Riposo: una collana d’argento raffigurante un sole raggiante che la rappresenta perché -hanno affermato – “Alla signora Carla piacciano molto i gioielli”.