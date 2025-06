Dal 16 giugno risulta scomparso Mauro Puorro. I famigliari sono alla ricerca disperata dell'uomo, 61 anni, che, nel pomeriggio di lunedì 16 giugno, si è allontanato dal negozio di via Curiel a Pero dove lavora e di cui è socio.

Non si hanno più notizie di Mauro Puorro

I parenti raccontano che l'uomo, quando è uscito, si trovava in uno stato depressivo. Ciò che più fa preoccupare è il fatto che Mauro si è allontanato senza cellulare, soldi, documenti e non ha portato nemmeno i suoi occhiali da vista, lasciando tutto sulla sua scrivania. La famiglia si è rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto e all'associazione Penelope, nata con l'obiettivo di offrire sostegno ai cari delle persone scomparse, fornendo assistenza legale, psicologica e tecnica. L'organizzazione si è subito messa in moto, lanciando un appello al fine di ritrovare al più presto Mauro Puorro.

Come riconoscerlo

L'uomo è alto 1,80 metri, ha i capelli brizzolati e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una polo color albicocca, pantaloni blu e scarpe blu con stringhe bianche. Rispetto alla foto che sta circolando per riconoscerlo, non porta gli occhiali perché, come detto, li ha lasciati sulla scrivania quando si è allontanato. "Chiunque dovesse vederlo - fa sapere l'associazione Penelope - può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931".