Non si ferma all’alt della Polizia di Stato e sperona la volante: 25enne in manette

L’attività partita dai controlli in zona boschiva in via dell'Acquarella dove il cui conducente, marocchino finito in manette, anziché fermarsi, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce

A Legnano la Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino marocchino, 25enne con precedenti e già noto ai poliziotti, per fuga pericolosa al termine di un articolato inseguimento per circa 9 chilometri e l’ha indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’alt in via Dell’Acquarella, poi la fuga del conducente

L’attività trae origine a seguito del controllo del territorio svolto nella zona boschiva di via dell’Acquarella: in tale circostanza, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato Legnano aveva intimato l’alt a un’autovettura, il cui conducente, anziché fermarsi, si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Un servizio di controllo mirato

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Legnano, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini, hanno ricostruito i ripetuti transiti del veicolo e hanno predisposto un mirato servizio di controllo presso l’intersezione tra via Podgora e la S.P. 12, al confine tra Legnano e San Giorgio su Legnano. Poco dopo, lo stesso veicolo è stato nuovamente intercettato e seguito da un equipaggio in abiti civili e, raggiunta l’intersezione predisposta per il controllo, i poliziotti hanno intimato l’alt mediante l’apposito dispositivo manuale di segnalazione. Il conducente, tuttavia, anziché arrestare la marcia, accelerava bruscamente, oltrepassando il ciglio stradale e invadendo parzialmente l’area verde adiacente, rischiando di investire un agente che, con prontezza e riflessi, riusciva ad evitare l’impatto.

L’inseguimento vero e proprio

Ne scaturiva un inseguimento durante il quale il conducente procedeva a velocità estremamente elevata, attuando numerose e pericolose manovre di guida, tra cui la circolazione contromano, il superamento di intersezioni semaforiche con luce rossa e manovre a zig-zag finalizzate a far perdere le proprie tracce. L’inseguimento, protrattosi per circa 9 chilometri, ha interessato la Strada provinciale 12, via San Michele del Carso, viale Pietro Toselli, viale Cadorna e via Telio Tessa, attraversando alcune delle principali arterie cittadine di Legnano.

Speronata l’auto della Polizia di Stato

In prossimità di via Telio Tessa, il conducente, trovandosi ostacolato dalla presenza di un autotreno, ha tentato di aprirsi un varco salendo sul marciapiede. Affiancato da un’autovettura della Polizia di Stato, il conducente ha quindi effettuato una manovra volontaria di collisione, speronando il veicolo di servizio e provocandone il danneggiamento. Dopo essere stato definitivamente bloccato, il 25enne è stato sottoposto a perquisizione del veicolo: all’interno dell’autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, due involucri di cocaina, 475 euro e 50 franchi svizzeri. Uno dei due involucri di cocaina era occultato al di sotto del pianale dello sportello anteriore lato guida, all’interno di un porta-caramelle, stabilmente fissato mediante una calamita che permetteva così un ancoraggio magnetico. La sostanza stupefacente, sottoposta a narcotest, risultava essere cocaina per un peso complessivo di circa 2,5 grammi lordi.

I provvedimenti

A seguito di udienza per direttissima, all’imputato è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di domicilio con permanenza nell’abitazione nelle ore notturne.