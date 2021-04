Non si ferma all’alt dei vigili: anziano multato e denunciato

Viola le regole e non si ferma all’alt della Polizia Locale: denunciato e multato un uomo di Nerviano classe 1945.

Non si ferma all’alt dei vigili: multato e denunciato

È quanto successo ieri, venerdì 2 aprile 2021, intorno alle 10.50. L’uomo si trovava nella zona della biblioteca di Nerviano e ha svoltato dove non era consentito, così la Polizia Locale cittadina gli ha imposto l’alt, ma il nervianese non si è fermato e anzi è fuggito. È nato cosi un inseguimento nel centro cittadino, durante il quale l’uomo ha commesso una serie di altre infrazioni. Gli agenti della Polizia Locale insieme ai Carabinieri sono però riusciti a fermarlo sotto casa, anche se il nervianese continuava a opporre resistenza. È stato così denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state contestate tutte le violazioni commesse nella fuga.