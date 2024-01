Non si ferma all'alt dei Carabinieri, nasce l'inseguimento: bloccato

Non si ferma all'alt dei Carabinieri, via all'inseguimento. Bloccato e denunciato a Nerviano.

Non si ferma all'alt, inseguimento

Non si è fermato all'alt dei Carabinieri. E ne nasce un inseguimento. E' quanto successo ieri a Nerviano. La pattuglia dei militari si trovata lungo Viale Papa Giovanni XXIII per un servizio di controllo per la sicurezza stradale, ad un certo punto è arrivata una Fiat Brava e gli uomini dell'Arma hanno intimato l'alt. Solo che il conducente, un 18enne ucraino, non si è però fermato, allontanandosi. I militari hanno sono saliti sulla loro vettura iniziando l'inseguimento. Il giovane ha percorso qualche centinaia di metri all'interno del paese.

La fine della fuga

I Carabinieri sono stati abilissimi, poco dopo sono infatti riusciti a bloccare il fuggitivo. Dal controllo è emerso che l'auto era priva di assicurazione e il giovane era senza patente: per lui è scattata la sanzione e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.