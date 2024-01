Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio, a Magenta per una signora di 80 anni che è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco all'interno della sua abitazione in via Vittime del Terrorismo.

Non risponde alle chiamate, 80enne soccorsa dai Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato attorno alle 13.15 quando la donna, non rispondendo alle chiamate, ha fatto scattare l'allerta che sul posto ha portato nel giro di pochi minuti i Vigili del Fuoco volontari d'Inveruno, un'ambulanza e gli agenti della Polizia Locale.

I soccorsi sul posto

Nel giro di pochi istanti i pompieri si sono messi subito al lavoro e sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione dell'80enne passando dal balcone al secondo piano. Dentro la casa i Vigili del Fuoco avrebbero trovato la signora in stato semi cosciente.

Una volta aperta l'abitazione, i pompieri hanno lasciato la donna alle cure del personale medico che ha preso in carico la signora e in men che non si dica l'ha caricata sull'ambulanza trasferendola in codice giallo all'ospedale di Legnano.