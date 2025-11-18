Non rispetta l’affidamento ai servizi sociali e minaccia l’amico: arrestato

Il 51enne è finito nei guai, stava terrorizzando il suo conoscente

Non rispetta l’affidamento ai servizi sociali e minaccia l’amico: ora finisce in carcere. E’ successo a Legnano.

Minaccia l’amico, ancora guai

E’ stato arrestato. Per lui ancora guai. E’ quanto accaduto la sera di venerdì 14 novembre 2025 a Legnano. I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati a casa di un 51enne per eseguire un ordine di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L’uomo aveva violato l’affidamento ai servizi sociali ma aveva anche minacciato un suo amico, convinto che fosse il responsabile di un fatto, lanciando contro di lui minacce su minacce. Per questo è scattato l’arresto.