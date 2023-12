Non paga il tassista e si nasconde in una scuola: preso

Non paga il tassista e si nasconde in una scuola di Legnano: preso dalla Polizia di Stato.

Non paga il tassista e scappa in una scuola

Ha chiesto al tassista di essere portato dall'aeroporto di Malpensa fino a Legnano. Ma, giunto in città, non ne ha voluto sapere di pagare. Così è scappato ed è andato a nascondersi all'interno della scuola superiore Bernocchi. E' quanto accaduto la sera di ieri, martedì 19 dicembre 2023, a Legnano. La disavventura è quella che ha interessato il guidatore di un taxi che, intorno alle 20 e avendo visto cosa successo, ha allertato la centrale operativa della Polizia di Stato. La volante è subito arrivata sul posto, entrata nella scuola in poco tempo ha rintracciato il cliente in fuga.

La denuncia e la droga

Nei confronti dell'uomo, 34enne, italiano e senza fissa dimora, che per la corsa doveva sborsare la cifra di 65 euro, è scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta. I poliziotti hanno scoperto, inoltre, che a suo carico vi era anche un procedimento emesso dalla Procura di Novara e che lo stesso aveva addosso 1,13 grammi di cocaina per i quali è stato sanzionato amministrativamente per uso personale.