“Non giochiamoci la vita” il convegno sul gioco d'azzardo alla festa dell'oratorio

La Parrocchia di San Michele a Rho ha raccolto l’invito espresso dall’Amministrazione comunale nel week end del 20-21 maggio quando è stato sottoscritto da una sessantina di realtà cittadine il Patto di comunità “Non giochiamoci il futuro”, di contrasto al gioco d’azzardo.

Mettiamo in gioco, questo il titolo del convegno in programma giovedì sera

Giovedì alle 21, durante la festa patronale, sotto il tendone dell’oratorio di via Odescalchi, si terrà un incontro dal titolo “Non giochiamoci la vita”, che vanta il patrocinio del Comune di Rho Interverranno l’assessore alla Legalità Nicola Violante; la segretaria regionale di Legautonomie, referente della campagna “Mettiamoci in gioco”, Angela Fioroni, e la psicoterapeuta Chiara Tenconi.

L'assessore alla legalità Nicola Violante: "Stiamo avviando un percorso di formazioni nelle scuole"

“Sono lieto che una realtà parrocchiale abbia scelto di approfondire quanto da noi comunicato nel convegno del 20 maggio scorso – precisa l’assessore alla Legalità, Nicola Violante – Stiamo intanto avviando un lavoro di formazione nelle scuole cittadine, per coinvolgere docenti, genitori e i ragazzi stessi. Non ci fermiamo. Il Patto di comunità è stato solo l’inizio di un percorso nato per diffondere la consapevolezza che occorre porre un argine alla diffusione dell’azzardo, in ogni sua forma, perché non si creino dipendenze e non ci si trovi davanti ad altri casi di gioco patologico”.

Il parroco don Paolo Gessaga: "E’ davvero importante parlarne ha effetti devastanti sulle persone"

“Il gioco d’azzardo patologico ha effetti devastanti sulle persone che ne diventano dipendenti, oltre che sulle loro famiglie e sulle reti di relazioni – spiega il parroco don Paolo Gessaga – E’ davvero importante parlarne, perché si tratta di un fenomeno che coinvolge le persone in diverse fasi della vita. Non esclusi i giovanissimi. La ludopatia è una malattia a tutti gli effetti e va trattata come tale. Intervenire fin dai primi segnali di problematicità aumenta la possibilità di affrontare la dipendenza nel modo giusto, evitando complicazioni per la vita personale e famigliare. L’incontro è organizzato a conclusione della nostra festa parrocchiale, confidiamo che molti partecipino perché in città il gioco d’azzardo è purtroppo molto diffuso e occorre fare qualcosa per contrastarlo”.