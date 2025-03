Non fornisce i documenti: portato in comando e denunciato

Rifiuta di fornire documenti e generalità: accompagnato in comando e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Polizia locale Cornaredo

E' accaduto nei giorni scorsi a Cornaredo. Un uomo di 65 anni residente in città è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le generalità agli agenti della Polizia Locale.

Resistenza a pubblico ufficiale

L'episodio è avvenuto lo scorso 18 marzo, dopo pranzo. Un pattuglia della Polizia locale si è fermata nei pressi di un bar perché ha notato, parcheggiato nelle vicinanze, un camion parcheggiato in sosta vietata. Intuendo potesse trattarsi di un cliente dell'esercizio commerciale, gli agenti sono entrati chiedendo di chi fosse il mezzo e di spostarlo. Alla richiesta degli agenti ha risposto però una terza persona, appunto il 65enne di Cornaredo, che ha iniziato una discussione con i due operatori davanti al resto della clientela.

Non fornisce i documenti

Alla richiesta di identificarsi e di mostrare i propri documenti, però, l'uomo si è rifiutato. La successiva animata discussione con operatori della Polizia locale cornaredese ha visto anche alzarsi i toni: nella concitata discussione, è stata anche colpita la bodycam che fa parte dell'equipaggiamento della Polizia locale, rompendola. Alla fine dopo l'intervento di un'ulteriore pattuglia, e l'identificazione di tutti i presenti, il 65enne è stato accompagnato al Comando della Polizia locale. Quanto accaduto gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Documenti che fra l'altro aveva con sé.