Non dimentichiamo Camilla, la bambina dal grande coraggio

Una giornata in memoria di Camilla Pogo, per ricordare il suo sorriso e non dimenticare il suo coraggio. Mancavano pochi giorni a Natale quando Camilla, una ragazzina di 12 anni, residente con i genitori in via Diaz nel quartiere di San Giovanni è volata in Cielo dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una malattia che l’ha isolata dal resto dei suoi compagni. Camilla era una ragazzina sorridente, frequentava la seconda media alla scuola Paolo VI di via Diaz.

Una piccola con un grande coraggio che dall’estate del 2021, quando ha accusato i primi sintomi, stava combattendo contro la malattia. Una piccola donna che non si è abbattuta, ha continuato a studiare, collegandosi con il pc da casa e dall’ospedale, perché uno dei suoi desideri più grandi era di ritornare in classe, insieme ai suoi compagni. Un sogno che purtroppo Camilla non è riuscita a realizzare. Un sogno che i suoi compagni e gli amici dell’oratorio di San Giovanni vogliono però realizzare dedicandole una intera giornata, quella del 17 giugno.

«La camminata partirà da via Pontida, sede della scuola Paolo VI e raggiungerà il cimitero - spiega la mamma di Camilla - Dopo un saluto a Camilla ci rimetteremo in marcia verso la chiesa di via Chiminello dove alle 18 monsignor Michele Di Tolve celebrerà una Messa in suo ricordo». Una bimba sempre allegra la piccola Camilla, amante delle grigliate. «Al termine della Messa, alle 19 - spiega la mamma - effettueremo una grigliata in oratorio».

Due momenti importanti quelli organizzati per ricordare Camilla che avranno uno scopo benefico. «Il ricavato delle iscrizioni alla camminata, il costo è di 6 euro sarà devoluto all’associazione Abeo, riferimento per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale del Bambino di Verona dove Camilla è stata ricoverata per diverso tempo - ha aggiunto - Il ricavato della grigliata che dovrà essere prenotata entro il 14 giugno, il cui costo è di 10 euro, sarà devoluto all’oratorio San Giovanni». Per potersi iscrivere è necessario chiamare il numero 348-2929986. Chi volesse invece fare una donazione può effettuare un bonifico sull’iban IT38S0503411705000000048124 con la causale «Il sorriso di Camilla».