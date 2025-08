la tragica scoperta

Non dava notizie di sé da giorni: 61enne trovato senza vita nella sua abitazione

È successo nel primo pomeriggio di lunedì 4 agosto in viale Marconi. A dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo che, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui, ha deciso di andare a casa del genitore, che viveva da solo, e ha fatto la macabra scoperta. Il corpo del 61enne era già in stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina. Al termine dei rilievi condotti dai militari non stati trovati segni di effrazione o di violenza: a uccidere l’uomo è stato un malore. La morte sarebbe sopraggiunta cinque giorni prima del ritrovamento.