Non ce l'ha fatta il 63enne di Abbiategrasso che aveva accusato un malore nella serata di ieri, mentre era in sella alla propria bicicletta ad Albairate

Non ce l'ha fatta l'uomo vittima di malore in bici ad Albairate

Non ce l'ha fatta il 63enne che aveva accusato un malore nella serata di ieri, lunedì 6 settembre, mentre era in sella alla propria bicicletta ad Albairate. L'allarme era scattato poco dopo le 19 in via Cavour, dove l'uomo, residente ad Abbiategrasso, si era accasciato una prima volta e poi, aiutato da un passante, aveva cercato di rimettersi in sella. Era di nuovo crollato a terra ed erano stati immediatamente inviati i soccorsi, con una automedica e una ambulanza di Ata soccorso. Gli operatori hanno tentato di rianimarlo con il defibrillatore, prima di portarlo all'ospedale di Magenta con la massima urgenza. Ma purtroppo l'uomo è deceduto.