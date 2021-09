Un uomo di 63 anni accusa un malore in sella alla propria bici ad Albairate e si accascia: portato in condizioni gravissime a Magenta

Malore in bici ad Albairate: gravissimo 63enne

Un uomo di 63 anni, originario di Abbiategrasso, ha accusato un malore mentre era in sella alla propria bici in via Cavour, ad Albairate. Le sue condizioni sono molto gravi. Non si tratta quindi di un investimento stradale come inizialmente riportato da Areu, ma di un malore: testimoni oculari riferiscono di aver visto l'uomo perdere il controllo della propria bici una prima volta verso le di oggi, lunedì 6 settembre, e poi tentare di riprendere a pedalare, per accusare infine il grave malore. E' riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sono immediatamente state inviate una ambulanza di Ata Soccorso ed una automedica, il 63enne è stato massaggiato e defibrillato sul posto per riattivare il battito cardiaco. E' stato quindi portato in condizioni critiche all'ospedale di Magenta. Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso.