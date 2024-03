Non ce l'ha fatta la donna di 91 anni che è stata investita da un mezzo pesante nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo ad Arluno.

Non ce l'ha fatta la signora investita lunedì ad Arluno

La donna, Agnese Bettini, secondo una ricostruzione dell'accaduto, era da poco uscita dal supermercato quando sarebbe stata urtata da un mezzo pesante che era da poco ripartito dopo una sosta in banchina in via Castiglioni.

La 91enne nel sinistro aveva riportato un trauma ad un arto inferiore ed uno al volto ed era stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Legnano in codice rosso.

I funerali nel pomeriggio di giovedì

La donna però purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta poi al nosocomio legnanese. I funerali della donna sono stati fissati per la giornata di domani, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Arluno e saranno preceduti alle 14 dalla recita del Santo Rosario.