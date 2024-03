Attimi di grande paura e concitazione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo per l'investimento di una persona ad Arluno.

Paura ad Arluno, donna investita da mezzo pesante

L'allarme è scattato attorno alle 16.30 sulla via Adua e ha coinvolto una donna di circa 60 anni che sarebbe stata investita da un autoarticolato.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione della vicenda, un camion che si sarebbe fermato in banchina nei pressi di via Castiglioni, ripartendo dopo una sosta avrebbe urtato la donna che, presumibilmente, era appena uscita dal supermercato presente in zona.

L'intervento di Polizia Locale e personale medico

Immediatamente la situazione è sembrata molto delicata tant'è che dalla centrale operativa è partita la chiamata che ha portato sul posto gli uomini della Polizia Locale, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Mentre gli agenti della Locale si sono occupati della viabilità e del rilevamento del sinistro, gli uomini del 118 hanno iniziato a prestare le prime cure alla donna che, nell'incidente avrebbe riportato un trauma al volto e uno ad un arto inferiore.

La 60enne è stata poi trasferita, sempre in codice rosso, all'ospedale di Legnano dove è stata poi presa in carico dal personale del nosocomio legnanese.