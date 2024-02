Non aveva mai preso la patente: beccato al volante di un'auto

Senza patente era in giro in auto: bloccato a Legnano.

Non aveva la patente ma...guidava

Non aveva mai conseguito la patente ma è stato trovato in giro, alla guida di un'auto. E' quanto successo questa notte a Legnano. Il fatto è avvenuto in via Monza, strada lungo la quale i Carabinieri della Compagnia di Legnano avevano allestito un posto di controllo. Alla guida dell'auto vi era un 32enne, italiano, i militari hanno fatto segno di fermarsi. Il giovane lo ha fatto e qui sono iniziate le "sorprese": da un rapido controllo, i militari hanno appurato che non aveva mai preso la patente, era in giro poi senza assicurazione nè documenti.

Ora è nei guai

Per il giovane è scattata la denuncia dopo che i Carabinieri lo hanno appunto sorpreso a guidare in uno stato di così grande pericolo.