NO alla violenza sulle donne flash mob in piazza dei consiglieri comunali

Per continuare a celebrare il 25 novembre, domani, mercoledì alle 20.30, davanti al Municipio di piazza Visconti, i consiglieri comunali animeranno un flash mob leggendo i nomi delle 105 donne uccise in questo tragico 2023.

Appuntamento che giunge al termine di una serie di iniziative

Un appuntamento quello in programma nella serata di domani che giunge a conclusione di una serie di iniziative che si sono svolte nella giornata di sabato 25, giornata contro la violenza sulle donne.

Gli studenti dell'Olivetti insieme agli operatori del centro Hara

Un flash mob per dire «no» alla violenza si è svolto anche nella mattinata di venerdì al centro commerciale Rho Center di via Capuana. Un gruppo di studenti dell’IIS Puecher-Olivetti di via Martiri ha affiancato

gli operatori del Centro Antiviolenza Hara per dire #noallaviolenzasulledonne. Una importante iniziativa che aveva come scopo principale quello della sensibilizzazione alla cittadinanza. Presente insieme all'assessore Paolo Bianchi anche Diego Sportiello, presidente dell’Associazione Fonte di Speranza Onlus, la prima ad aver sostenuto il fondo Seconda stella, Mai più sola, a favore dell’autonomia delle donne vittime di violenza, istituito presso Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus.

La mostra ReAvtion inaugurata a Villa Burba

ReAction. E' invece il titolo della mostra inaugurata nella mattinata di sabato a Villa Burba dall’assessore Alessandra Borghetti e da Cristina Sica di Casa Azul La Casa dei Diritti. Mostra a cura di Annalisa La Porta che espone le fotografie di Giacomo Ciccarelli e Marta Carettoni. Una mostra di ritratti fotografici il cui intento è di avvicinare la cittadinanza a una riflessione su pregiudizi, stereotipi, etichettamenti e ruoli di genere attraverso le reazioni emotive di alcune persone vicine a Casa Azul.

«Orange the World», la caserma dei Carabinieri in arancione

Sabato pomeriggio anche la caserma dei Carabinieri di Rho, come altre dislocate sul territorio nazionale, in adesione alla campagna internazionale «Orange the World», in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è illuminata di arancione come segnale tangibile dell’assoluta attenzione che l’Arma ha sul tema.