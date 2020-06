“Niccolò, continueremo a fare tutto insieme”

Ciao amore mio,

sono stati giorni intensi, lunghi, surreali. Il calore delle persone ha provato a scaldare il mio cuore. Io sapevo che eri speciale ma è stato meraviglioso vedere che lo avevano capito tutti.

Quando il sipario si chiude e le luci si spengono sono io che mi ritrovo a fare i conti con questo vuoto. Il dolore è così straziante che nessuno potrà mai togliermelo. La nostra casa non mi è mai sembrata così grande, il letto così vuoto e fornelli così puliti.

Tu sei stato per me la mia grande occasione , il mio grande amore. Hai stravolto la mia vita 12 anni fa e l’hai resa bella da morire. Sei stato il mio porto sicuro, la mia certezza, la sostanza del mio tempo. Sei stato il mio tutto . Credimi … non avrei mai potuto desiderare una vita diversa da quella che abbiamo vissuto insieme. Tu mi hai insegnato che l’amore è una cosa semplice. Può esplodere tra i banchi di scuola, ma se è vero dura per sempre.

Le persone ti ricordano sorridente, genuino, disponibile… ma io ho avuto la fortunata di conoscere molto di più. Tu ti prendevi cura di me senza chiedere niente in cambio.

Ti ho conosciuto che eri il ragazzo da striscioni sotto casa. Rubavi i soldi ai tuoi con la scusa di qualche gita scolastica inventata, per passare poi la giornata al Carducci sotto la pioggia e comprarmi con quei soldi qualche regalo in più (a volte anche un po’ ingombrante 😊 ).

Siamo cresciuti insieme, ci siamo presi per mano e ci siamo sostenuti. Non è mai stato un privarsi con te. Le tue vittorie erano anche le mie. I miei sogni erano i tuoi. E se a volte il troppo amore ti priva, noi siamo riusciti a farne una virtù. Avevamo così tanto amore insieme che non abbiamo esitato a dedicarlo agli altri. Sempre presenti con le famiglie, circondati da tanti amici.

Ti ho visto diventare un Uomo. L’uomo che avrei scelto mille volte al mio fianco per il resto della vita.

Sono sempre stata convinta di essere nata sotto una stella fortunata, ma allo stesso tempo so che a tutto c’è un prezzo. Il destino mi ha dato te e mi ha tolto te. Non ero pronta a perderti. Non ora. Non così.

Tre anni fa scrivevo la vita ti porta in posti meravigliosi, l’amore ti porta a casa . E ora che ho perso la mia casa dovrò riscrivermi, reinventarmi nella speranza un giorno di poter trovare un senso a tutto questo.

Con te se ne va la parte più bella di me, il mio futuro. Mi hai lasciato qui con un compito così difficile, troppo grande anche per una tosta come me.

Ti cerco e non ti vedo. Ora sei nei lunghi sospiri, nelle pause e nella voce spezzata. Sei nel mal di stomaco, nei pensieri e nel cuore che ha iniziato a battere ad un ritmo diverso, più lento. Mi stupivo sempre quando sdraiati sul divano a cucchiaio (top 1 dei momenti più belli) sentivo che i nostri cuori battevano insieme, la musica era perfetta e la sensazione era quella di trovarmi nel posto giusto, al momento giusto con la persona giusta. Tutto aveva un senso tra le tue braccia. Io trovavo un senso.

Dovrei chiudere dicendoti addio, ma non sono pronta a dirti ciao. Probabilmente non lo sarei mai stata neanche a 90 anni. E’ troppo difficile lasciarti andare … chiudo allora facendoti delle promesse.

A 29 anni avrei dovuto indossare un abito bianco, camminare lungo la navata centrale di una chiesa sul mare immersa in lacrime di gioia. Avrei dovuto prometterti amore eterno. E invece no, sono io che ti aspettavo all’altare e le lacrime non erano certo di gioia… ma tu sei speciale e ti meriti promesse speciali .

Ti prometto che tornerà presto sul mio viso quel sorriso che tanto adoravi . Ci vorrà un po’ ma tornerà.

. Ci vorrà un po’ ma tornerà. Ti prometto che prenderò la mia vita in mano, e vivrò a 1000. Continueremo a fare tutto insieme. Attraverso i miei occhi vedremo il mondo . Porterò avanti i nostri sogni. Sarà diverso da come lo avevamo immaginato. Ma lo farò.

. Porterò avanti i nostri sogni. Sarà diverso da come lo avevamo immaginato. Ma lo farò. Ti prometto che troverò il modo di raccontare di noi, di te perché un amore così non può essere dimenticato.

L’amore è per sempre, può cambiare forma, può cambiare aspetto ma non può finire. Va oltre

Con tutto l’amore che ho

To the sun and back

Tua per sempre

Klo