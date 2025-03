Assalto esplosivo al bancomat

E' successo nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo.

Nerviano, fanno saltare il bancomat

Un boato nella notte e lo sportello sventrato dall'esplosione. Un assalto letteralmente esplosivo quello commesso da alcuni ladri nella notte appena trascorsa contro il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Rondanini, a Nerviano.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3.45, senza causae fortunatamente danni all'edificio che ospita la filiale, un condominio. Non si sono registrati feriti.

Foto 1 di 2 bancomat fatto saltare a nerviano Foto 2 di 2 bancomat fatto saltare a nerviano

Ingenti i danni, non noto al momento l'ammontare del bottino ottenuto dai ladri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nerviano e il personale della Sezione Operativa, subito al lavoro con i rilievi e le indagini che passeranno anche dall'osservazione delle telecamere della videosorveglianza puntate sulla zona. Non è stato necessario l'intervento degli artificieri, e anche grazie all'ausilio della vigilanza privata l'area è stata rapidamente messa in sicurezza.

Poco più di due settimane fa, un altro colpo simile era stato messo a segno a Garbagnate Milanese, sempre ai danni di una filiale del Monte dei Paschi.