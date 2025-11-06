Nel bar carenze igieniche ma anche una pistola e Lsd

Durante i controlli dei Nas ad un bar di Castano Primo sono stati ritrovati una pistola e del materiale per il confezionamento di Lsd.

Sequestrata droga e pistola e sospeso il locale per carenze igienico sanitarie

Militari della Stazione Carabinieri di Castano Primo, del Comando Carabinieri NAS Milano, coadiuvati personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio ed operatori della Polizia locale del Corpo Intercomunale di Castano Primo e Nosate hanno eseguito un’ispezione e successiva perquisizione all’interno di un esercizio pubblico nel centro cittadino di Castano Primo.

Da subito veniva rilevata una grave condizione igienico sanitaria all’interno dei locali e soprattutto della cucina compresa la conservazione dei cibi. Sul piano cottura gli operanti notavano anche un bilancino di precisione di quelli abitualmente utilizzati per pesare la droga e su di esso venivano rilavate a mezzo narcotest tracce di sostante stupefacente, pertanto veniva eseguita una perquisizione all’interno dei locali che permetteva di rinvenire oltre 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo LSD occultata all’interno di un bagno di servizio di uso esclusivo dei gestori dell’attività nonché materiale da taglio e utensili con tracce di stupefacenti.

Ritrovata una replica di una pistola

Sotto al bancone del bar, veniva rinvenuta occultata in un elettrodomestico in disuso una pistola semiautomatica calibro 9 mm, che dopo essere stata messa in sicurezza risultava essere una replica a salve di una beretta px4 alla quale era stato asportato il tappo rosso.

Al termine delle attività, l’esercizio di somministrazione veniva sospeso per le violazioni riscontrate in sede di ispezione igienico sanitaria e sanzionato anche in via amministrativa. Il gestore dell’attività ed il locatario dello stabile, peraltro già gravato da precedenti penali, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e violazioni norme in materia di armi.

Il commento del sindaco Colombo