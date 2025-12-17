Nei boschi oltre 70mila euro di biciclette rubate a Lainate

Sono state recuperate venerdì mattina dalle Polizie locali di Tradate e Locate Varesino 18 biciclette da corsa, mountain bike e a pedalata assistita che erano state rubate nella notte fra il 2 e il 3 dicembre da un’azienda di Lainate.

Nei boschi oltre 70mila euro di biciclette

Il valore complessivo delle biciclette supera i 70mila euro. Un bottino importante, trovato quasi per caso dal proprietario di un bosco lungo via dei Cruscioni, la strada sterrata che collega Tradate e Locate Varesino correndo fra i campi a lato della Varesina.

Il locatese ha notato quelle bici venerdì mattina: si trovavano sul greto del Fontanile, parzialmente occultate con della vegetazione. Intuendo che si trattava di qualcosa di più di un semplice abbandono, si è rivolto al comando di Locate e al comandante Michele Malizia, che ha subito allertato i colleghi di Tradate, competenti per quel territorio.

In mattinata il sopralluogo, il recupero e la catalogazione dei mezzi, portati nel frattempo nel magazzino comunale, e l’avvio delle indagini.

Il colpo a Lainate

Grazie agli “scudi” sulle livree delle biciclette risalire al punto di partenza delle biciclette non è stato complicato: la Scout Bike di Lainate. I ladri avevano colpito lì la notte fra il 2 e il 3 dicembre, con un’azione organizzata nei minimi dettagli: la strada, via Pogliano, era stata bloccata con quattro furgoni e con un quinto mezzo i ladri avevano sfondato la cancellata della ditta, da dove avevano rubato le biciclette.

Tutto da capire, invece, perché si siano spinti fino a Tradate e ai boschi al confine con Locate per scaricarle e nasconderle. Forse in attesa che quella merce scottante si raffreddasse, o forse che un ipotetico committente del furto le recuperasse. In ogni caso, la parte finale del loro piano non è andata a buon fine.