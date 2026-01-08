Negozio avvolto dalle fiamme in via Cantù

Tanta paura nel tardo pomeriggio di ieri , mercoledì 7 gennaio 2026, in centro ad Abbiategrasso le fiamme hanno avvolto un’attività commerciale. Poco prima delle 18 è divampato un incendio in via Costantino Cantù. Ad essere coinvolto nel rogo è un negozio di bigiotteria.

Fiamma partire dal retro

Le fiamme sarebbero divampate da un locale nel retro, prima di propagarsi. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del Fuoco che hanno circoscritto e domato l’incendio prima che potesse espandersi altrove.

Rogo circoscritto e domato

Il rischio di allargarsi ad altre strutture era concreto, il negozio si trova in una delle case di corte a pochi passi dal Castello Visconteo lungo via Cantù. Lo stabile di due piano dove c’è l’attività commerciale è stato evacuato per consentire l’intervento dei pompieri. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che dovranno far luce sull’accaduto , due ambulanza e i tecnici di Amaga che hanno interrotto il flusso di gas nelle condutture. Ancora da quantificare i danni provocati al negozio . Due carabinieri del radiomobile di Abbiategrasso sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta per lieve intossicazione. Anche i due proprietari del negozio sono stati visitati dai soccorritori.