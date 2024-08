Negoziante derubata della borsa mentre serve i clienti

Derubata della borsa nel proprio negozio mentre è impegnata con alcuni clienti.

Derubata della borsa la titolare della Pezza di via Cavour

Nel tardo pomeriggio di martedì 30 luglio la titolare del negozio La Pezza di via Cavour a San Giorgio su Legnano ha subito un furto all’interno del suo esercizio. Racconta Andreina Pastori:

"Ero occupata con dei clienti e quando sono tornata in cassa mi sono accorta che la mia borsa era sparita. Ho avvisato mio marito che ha provato a telefonarmi sul cellulare, pensando che magari avessi lasciato la borsa in auto, ma niente. Non so come sia successo, probabilmente qualcuno che era in negozio in quel momento me l’ha portata via".

In passato le era già stato sottratto il cellulare

Nella borsa rubata la donna avevo dentro tutto: soldi, documenti, password e codici, fogli dell’ospedale dove era stata da poco e altro ancora. Prosegue la commerciante:

"Sono amareggiata, è la prima volta che mi succede così, anche se già due o tre anni fa sempre in negozio mi avevano rubato il cellulare".

Il telefonino è stato ritrovato a Villa Cortese

Proprio il telefonino stavolta è l’unico effetto personale, dell’intero contenuto della borsa sottratta, che Andreina Pastori è riuscita a recuperare, col supporto dei suoi familiari e grazie all’aiuto dell’app che consente di ritrovare il cellulare. Spiega:

"Il ladro deve averlo gettato via dall’auto quando mio marito ha provato a farlo suonare. Lo abbiamo ritrovato a Villa Cortese, in circonvallazione".

Dei documenti e di tutto il resto invece nessuna traccia.