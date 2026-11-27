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Anche Rho compare tra le località interessate dal maxi sequestro patrimoniale eseguito dalla Polizia di Stato contro tre italiani di 51, 55 e 59 anni, ritenuti figure di spicco della locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo, nel Comasco.

Il provvedimento di prevenzione, finalizzato alla confisca di beni per oltre un milione di euro, è stato emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su richiesta congiunta dei Questori di Milano e Como e del Procuratore di Milano.

Gli immobili a Rho e gli altri beni sequestrati

Gli agenti della Questura di Como hanno sequestrato al 51enne disponibilità finanziarie e tutte le quote di una società immobiliare a lui intestata, proprietaria di immobili a Rho, Turate, Gorla Minore e Rosarno, per un valore complessivo superiore a 320mila euro.

La Divisione Anticrimine della Questura di Milano ha invece sequestrato al 59enne due immobili, situati a Seregno e Ponsacco, oltre a disponibilità bancarie, per circa 600mila euro. Al 55enne la Questura di Como ha sequestrato saldi finanziari propri e dei familiari per circa 150mila euro. Il Tribunale ha inoltre rilevato acquisti privi di adeguata giustificazione economica per due immobili e un terreno a Uboldo, intestati ai familiari.

Indagine Hocus Pocus

L’operazione patrimoniale rappresenta un ulteriore sviluppo dell’inchiesta “Hocus Pocus”, che aveva portato alla luce, secondo gli investigatori, un articolato sistema di attività illecite riconducibili alla locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo. Dopo gli arresti e le contestazioni penali, l’attenzione si concentra ora sui patrimoni accumulati e sulla loro provenienza, attraverso accertamenti che coinvolgono immobili, società e disponibilità finanziarie distribuiti in diverse regioni italiane.