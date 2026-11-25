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Quest’anno il Natale di Magenta sarà senza pista di pattinaggio: durante il montaggio i ladri hanno portato via i cavi elettrici che servivano per farla funzionare.

La pista di pattinaggio salta dopo i furti

Ad annunciarlo è stato stamattina il sindaco Luca Del Gobbo, durante la presentazione del cartellone di Natale Insieme 2026. A causa dei lavori di riqualificazione di piazza Liberazione, la pista era stata spostata in piazza Arrigo VII, ma lì l’operatore ha subito due furti. La casetta della pista, già sistemata in piazza, è stata rimossa.

Il primo cittadino ha detto:

«La mancata presenza della pista di ghiaccio è sicuramente l’aspetto che ci lascia più rammarico. Abbiamo tentato fino all’ultimo di mantenere una delle attrazioni più amate del Natale magentino individuando, insieme all’operatore, una collocazione alternativa in piazza Arrigo VII, ma alcuni gravi episodi subiti dall’operatore, vittima di due furti in questi due giorni durante il montaggio, hanno reso impossibile l’allestimento della pista. È una rinuncia che affrontiamo a malincuore insieme all’operatore, consapevoli dell’affetto che i cittadini nutrono per questa iniziativa».

Un Natale senza piazza Liberazione

Il cartellone riunisce le iniziative del Comune e quelle di associazioni, commercianti e gruppi del territorio. Il cantiere di piazza Liberazione ha costretto a ripensare alcuni appuntamenti tradizionali.

Del Gobbo ha affermato:

«Molti mi chiedevano se sarebbe stato ancora possibile organizzare il Natale a Magenta senza piazza Liberazione. Abbiamo raccolto la sfida e costruito un programma ricco e diffuso, mantenendo vive le nostre tradizioni e portando eventi e iniziative in altri luoghi della città».

Albero e presepe in piazza Formenti

Il Comune ha investito circa 35mila euro: 14mila per le luminarie, con 98 filari tra Magenta, Pontenuovo e Pontevecchio, e circa 20mila per spettacoli e intrattenimento. La novità principale è l’albero con il presepe della città in piazza Formenti. L’allestimento dell’albero è sostenuto da Asm, mentre il presepe è curato dall’associazione La Piarda di Boffalora. L’inaugurazione con la benedizione è in programma martedì 8 dicembre alle 16.30. In piazza Arrigo VII ci saranno il Villaggio di Natale, Agrinatale e il mercato agricolo del Comitato agricolo del Magentino. Il 12, il 19 e il 20 dicembre il Trenino di Natale collegherà gratis i diversi punti del centro. In calendario ci sono anche il teatro di strada delle Invasioni Lunari, la slitta di Babbo Natale con Ambro & Corazon, i concerti benefici al Teatro Lirico, in Basilica e nelle chiese, il nuovo presepe della Protezione civile e quello del Lavatoio di Pontenuovo. Le feste si chiudono il 6 gennaio con la Casa della Befana, la Befana in moto del Motoclub e gli Auguri in musica delle tre bande cittadine.

Due serate per l’ospedale Fornaroli

Due serate al Lirico sono dedicate all’ospedale. Lunedì 7 dicembre, con «Danza e musica per la salute», il Lions club di Magenta e l’Amministrazione comunale raccoglieranno fondi per un capillaroscopio. Giovedì 17 dicembre c’è «Operiamo – Una serata all’Opera per curare la Città», spettacolo promosso dall’Amministrazione comunale con la fondazione 4 Ospedali, in collaborazione con Totem e I Cariotipi.

Il grazie alle associazioni

Del Gobbo ha poi ringraziato chi ha costruito il cartellone:

«Le associazioni magentine continuano a dimostrare una straordinaria capacità di partecipazione e di proposta. Anche quest’anno hanno dato vita a un programma ricco e variegato che renderà speciale il periodo delle feste. Desidero ringraziare i volontari, le associazioni, i commercianti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di Natale Insieme 2026».