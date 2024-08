Nascondeva tra la maglietta e le mutande un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri

Proseguono anche nella settimana di Ferragosto i servizi di presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Legnano, effettuati anche con pattuglie a piedi o in biciletta.

Insospettiti da una protuberanza sotto la maglietta gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un controllo

Proprio nel pomeriggio di ieri, martedì, gli operatori della polizia locale, impegnati in un servizio di presidio a piedi nella ZTL centrale, hanno proceduto a controllare un uomo dal comportamento sospetto. Gli agenti hanno notato, infatti, sporgere all’altezza del suo fianco destro, sotto la maglietta, una protuberanza che faceva presumere l’occultamento di un qualche tipo di arnese e, insospettiti, hanno deciso

di effettuare un controllo ulteriore.

L'uomo, di nazionalità marocchina è stato denunciato per porto abusivo d’arma da taglio

A seguito della perquisizione personale del soggetto sul posto gli agenti hanno rinvenuto occultato, tra la maglietta e la biancheria intima, un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm circa (8 cm di lama) con punta acuminata, oggetto per cui la persona non è stata in grado di giustificare il porto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. L’uomo è stato pertanto accompagnato in Comando e identificato: si tratta di un cittadino marocchino, quarantenne, residente a Legnano e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del coltello e alla denuncia penale a piede libero dell’uomo per porto abusivo d’arma da taglio.