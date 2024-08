Muore in vacanza per un mal di pancia, la Procura di Patti apre un fascicolo contro ignoti

Chiede che venga fatta piena luce su una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile la famiglia di Francesca Colombo, 62enne legnanese deceduta sabato scorso all’ospedale “Barone Romeo” di Patti per cause al momento ancora poco chiare.

Aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Patti

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Patti ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo la denuncia presentata dal marito della donna, Giuseppe Balletta, originario di Librizzi dove insieme alla moglie come erano soliti fare ogni anno erano tornati da Legnano, per trascorrere le vacanze estive.

Dopo la prima visita in pronto soccorso è stata rimandata a casa

Secondo quanto raccontato dall'uomo alla Gazzetta del Sud i problemi erano iniziati mercoledì 7 agosto quando l’aveva accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Barone-Romeo con un forte mal di pancia. La donna era stata visitata ma presto dimessa, col consiglio di ritornare se i dolori al torace e il senso di nausea si fossero ripresentati.

Morta tre giorni dopo per una occlusione intestinale

Così è stato il venerdì dopo, quando la donna era stata ricoverata nuovamente in ospedale. Visto il peggiorare della situazione sabato 10 agosto i medici avevano deciso di intervenire chirurgicamente d’urgenza per un’occlusione intestinale. Purtroppo non è stato sufficiente per salvare la donna, che lascia così il consorte ed un figlio, Francesco, di 19 anni.

I famigliari della donna hanno immediata fatto denuncia