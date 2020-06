Nascondeva la droga, arrestato. Domenica 21 giugno, nel pomeriggio, i militari della Compagnia di Abbiategrasso e, nello specifico, della stazione di Magenta, hanno portato a termine con successo un’indagine info-investigativa, arrestando N.A, classe 1982, residente in via Manin a Magenta.

Nascondeva droga: magentino arrestato

L’uomo, celibe, nullafacente, pregiudicato, è stato perquisito (personalmente e in casa) ed è stato trovato in possesso di 33,5 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché di materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

Subito a giudizio

Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza magentine, in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

