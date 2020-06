Droga nell’armadio, 29enne ai domiciliari

Droga nascosta nell’armadio mette nei guai un giovane residente a Uboldo.

Droga nell’armadio, arrestato e processato per direttissima

I Carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente un italiano classe 1991 residente a Uboldo. I militari hanno trovato nella sua casa 240 grammi di marijuana e 185 grammi di hashish. La droga era nascosta in un armadio, nel quale il giovane teneva anche un foglio sul quale erano annotate a mano delle cifre e che gli uomini dell’arma ritengono la contabilità dell’attività di spaccio, e 200 euro in contanti. Il 29enne è stato arrestato e, dopo il processo per direttissima, posto agli arresti domiciliari.

