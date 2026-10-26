Muore schiacciato tra l’autocisterna e un muro: addio al castanese Andrea Rampinelli

Rampinelli aveva 48 anni e lavorava per l'azienda di famiglia omonima specializzata in spurghi e manutenzione delle condotte. "Abbiamo perso un ragazzo fantastico"

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Tragico incidente sul lavoro sabato mattina a Baveno, sponda piemontese del Lago Maggiore, dove a perdere la vita è stato Andrea Rampinelli, di Castano Primo, morto schiacciato tra la portiera della propria autocisterna e un muro. Rampinelli aveva 48 anni e lavorava per l’azienda di famiglia omonima specializzata in spurghi e manutenzione delle condotte.

Andrea Rampinelli è spirato all’età di 48 anni

Rampinelli stava tentando di fermare il camion quando è rimasto bloccato riportando ferite fatali

Rampinelli stava tentando di fermare il camion quando è rimasto bloccato riportando ferite al torace che si sono rivelate fatali. Sul posto sono arrivati il 118 con ambulanza e automedica da Gravellona Toce, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i tecnici dello Spresal. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre venti minuti per liberare il corpo, e il medico ha constatato il decesso sul posto. Ora bisogna chiarire perché il mezzo si sia mosso. Un guasto ai freni oppure un freno a mano che non era stato inserito?

Il ricordo del bar in cui faceva colazione