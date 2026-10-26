Muore schiacciato tra l’autocisterna e un muro: addio al castanese Andrea Rampinelli

Tragico incidente sul lavoro sabato mattina a Baveno, sponda piemontese del Lago Maggiore, dove a perdere la vita è stato Andrea Rampinelli, di Castano Primo, morto schiacciato tra la portiera della propria autocisterna e un muro. Rampinelli aveva 48 anni e lavorava per l’azienda di famiglia omonima specializzata in spurghi e manutenzione delle condotte.
Andrea Rampinelli è spirato all’età di 48 anni
Rampinelli stava tentando di fermare il camion quando è rimasto bloccato riportando ferite fatali
Rampinelli stava tentando di fermare il camion quando è rimasto bloccato riportando ferite al torace che si sono rivelate fatali. Sul posto sono arrivati il 118 con ambulanza e automedica da Gravellona Toce, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e i tecnici dello Spresal. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre venti minuti per liberare il corpo, e il medico ha constatato il decesso sul posto. Ora bisogna chiarire perché il mezzo si sia mosso. Un guasto ai freni oppure un freno a mano che non era stato inserito?
Il ricordo del bar in cui faceva colazione
“Ci sono notizie che lasciano senza parole. Oggi, per tutti noi del Punto Felice, ci sono solo dolore e sgomento. Abbiamo perso un ragazzo fantastico, che ogni giorno entrava nel nostro bar e ci regalava un sorriso. Andre, avevi sempre una buona parola per tutti, una gentilezza, una battuta capace di rendere più bella anche una giornata difficile”, hanno scritto gli amici del bar castanese in cui la vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro era solita fare colazione.