Il 37enne Gaspare Allegra, residente ad Albairate, ha perso la vita sulla Grigna domenica 21 marzo. Originario di Castelvetrano, era il nipote del boss latitante Matteo Messina Denaro.

Muore durante un’escursione in montagna: era il nipote di Matteo Messina Denaro

Viveva ad Albairate da pochi anni Gaspare Allegra, avvocato 37enne che ha perso la vita nel primo pomeriggio di domenica durante una escursione in montagna sulla Grigna settentrionale. L’albairetese era nella zona di Bocchetta di Prada, tra Mandello ed Esino Lario, quando è scivolato in un canalone sotto gli occhi del fratello minore Francesco. Inutili i soccorsi dei tecnici del soccorso speleologico con l’elicottero di Areu. Gaspare Allegra, originario di Castelvetrano, è nipote di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa nostra latitante dal 1993 dopo esesre stato condannato all’ergastolo per le stragi di mafia del 1992.