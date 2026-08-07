Muore a soli vent’anni: Parabiago piange il giocatore di rugby Carrey Moise

Parabiago piange una giovane vita spezzata, quella di Carrey Moise, giocatore di rugby scomparso all’età di soli 20 anni.

L’annuncio della scomparsa da parte del Rugby Parabiago

“È con infinito dolore che salutiamo Carrey Moise, un nostro giovanissimo giocatore prematuramente scomparso. Ci uniamo tutti al cordoglio della sua famiglia e di chi lo ha amato. Resterai nel nostro cuore, rossoblù per sempre”, così il Rugby Parabiago ha salutato il giovane che è rimasto in squadra fino all’under 16 e che viene ricordato come “una persona splendida, tranquilla e che aveva tanti amici ancora nel club”.

Domani le esequie del giovane Carrey

I funerali di Carrey avranno luogo domani alle 9.30, partendo dalla parrocchia dei S.S. Gervasio e Protasio di Parabiago. Alle 9.15 Carrey, che riposa presso la casa funeraria Athena in via Sant’Anna n°2 a Parabiago verrà portato in chiesa per la recita del Santo Rosario.

Nella foto di copertina Carrey Moise (foto tratta dal sito delle onoranze funebri Marazzini).